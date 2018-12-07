ترامب يعين «متحدثة الخارجية» مندوبة جديدة لأمريكا بالأمم المتحدة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعيين المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت، لتكون مندوبة جديدة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج"، اليوم الجمعة، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، بحسب "سبوتنيك".

وردّ المكتب الصحفي للبيت الأبيض، على طلب وكالة "نوفوستي" تأكيد ذلك، بأنه يمكن الاتصال بوزارة الخارجية للتأكد من ذلك، ولكن لحين هذه اللحظة لم ترد الوزارة على الطلب.

وسيصبح المنصب شاغرًا في نهاية العام عقب مغادر السفيرة الحالية نيكي هيلي منصبها.