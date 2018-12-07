قبل قمة الخليج «المنتظرة».. أمير قطر يتحدث عن «قوة الدفع»

وأضاف: "مباحثاتي مع رئيس الوزراء د.مهاتير محمد كانت فرصة ممتازة لإعطاء قوة دفع كبيرة لرغبة بلدينا في توظيف طاقاتنا المشتركة في خدمة أهداف شعبينا وشعوب المنطقة".
وكان أمير قطر وصل إلى مملكة ماليزيا الاتحادية، في زيارة وصفت بأنها تأتي في ضوء توطيد العلاقات بين البلدين، لاسيما بعد تشكيل الحكومة الماليزية الجديدة برئاسة مهاتير محمد.
وفي خطوة غير متوقعة في ظل الظروف الخليجية الراهنة، تلقى أمير قطر، الثلاثاء الماضي، رسالةً خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يدعوه فيها لحضور أعمال قمة مجلس التعاون لدول الخليج.
يُذكر أنّ منطقة الخليج تشهد حاليًّا توترًا داخليًّا بقطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو 2017، جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرض حصار عليها.
وتتهم هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر تنفي بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.
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