شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ماراثون "أدنوك أبوظبى" بمشاركة نخبة عدائى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت صباح اليوم الجمعة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، منافسات ماراثون "أدنوك أبوظبي" بمشاركة أكثر من 10 آلاف متسابق ومتسابقة، يمثلون نخبة العدائين العالمين والمحترفين، وعموم فئات المجتمع الذين سيجسدون أكبر مشاركة رياضية مجتمعية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وانطلقت المنافسات على الواجهة البحرية لأبوظبى فى النسخة العالمية الأولى للماراثون الذى يقام بتنظيم مجلس أبوظبى الرياضي، وشركة بترول أبوظبى الوطنية "أدنوك" تحت مظلة الاتحاد الدولى لألعاب القوى.

ويقام الماراثون بحلته العالمية تحت شعار "أركض فى أبوظبي"، بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بعام زايد، واليوم الوطنى الـ 47 وبهدف دعم مسيرة الرياضة، ودعم الخطط الرامية لتشجيع فئات المجتمع لجعل الرياضة أولوية ونمطاً لحياة صحية.

وتبلغ قيمة الجوائز المالية للماراثون 379 ألف دولار حيث ينال بطل النخبة لمسافة 42 كم فئة الرجال والسيدات 100 ألف دولار لكل منهما، فيما يحصل الثانى بكل فئة على 25 ألف دولار، وينال صاحب المركز الثالث 15 ألف دولار والرابع 10 آلاف دولار والخامس 8 آلاف دولار والسادس 7 آلاف دولار والسابع 5 آلاف دولار، والثامن 4 آلاف دولار و التاسع 3 آلاف دولار والعاشر 1000 دولار.

وتبلغ قيمة جوائز فئة الكراسى المتحركة 3150 دولارا لصاحب المركز الأول لكل من الرجال والسيدات، بجانب جوائز المراكز الثانى والثالث، إضافة إلى جوائز السباقات المجتمعية الـ 10 كم و 5 كم و 2.5 كم .

وسيحصل كل من ينهى السباقات فى ماراثون أدنوك أبوظبى على ميدالية مميزة، فى حين يحصد الفائزون الثلاث بالمراكز الأولى كأسا مصنوعة من الكريستال، إذ ستحمل الكؤوس والميداليات الخاصة بالماراثون شعار "عام زايد" لترسيخ إرث المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وعطاءاته الإنسانية ودوره الريادى فى وجدان مختلف الأجيال.