شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تفتتح مركزًا خاصًا لحماية اللاجئين فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بالتنسيق مع الحكومة الليبية وشركاء الإغاثة، مؤخرًا، مركزًا خاصًا للاجئين فى العاصمة الليبية طرابلس، يهدف إلى وضع اللاجئين الضعفاء فى بيئة آمنة.

وأفادت مفوضية شؤون اللاجئين بأن المرفق يتسع لإيواء ما يصل إلى ألف من اللاجئين، وتم دعمه من قبل الاتحاد الأوروبى ومانحين آخرين.

وكانت السلطات الليبية سلمت هذا الأسبوع مجموعة أولى تضم 144 لاجئا محتجزا إلى المفوضية، من بينهم 81 امرأة وطفل، يمكثون فى المرفق الجديد.

وتقدم المفوضية وشركاؤها المساعدة الإنسانية للمقيمين فى المركز، مثل الغذاء والرعاية الطبية والدعم النفسى الاجتماعي، كما تتوفر مساحات ملائمة للأطفال وموظفين للحماية مكرسين لضمان رعاية اللاجئين وطالبى اللجوء بشكل مناسب.