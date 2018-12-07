وزير النفط العراقي يعرب عن ثقته بالتوصل لاتفاق بشأن إنتاج النفط في "أوبك+"

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فينا — سبوتنيك. وقال الغضبان لوكالة "سبوتنيك": "نحن ما زلنا نتناقش فيما بيننا، وغدا سوف نناقش مع شركائنا من خارج "أوبك"، وأنا واثق من إمكانية التوصل للاتفاق".
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هذا وأوصى اجتماع لجنة المتابعة الوزارية في فيينا، يوم 5 كانون الأول/ديسمبر، بتخفيض إنتاج النفط في النصف الأول من عام 2019، ولكن حتى الآن دون تحديد حجم معين من التخفيض.
وبحثت هذه القضية في مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) يوم 6 كانون الأول/ديسمبر، وسيليه اليوم اجتماع وزاري للدول الـ25 المشاركة في اتفاقية "أوبك+".
وانخفضت أسعار النفط العالمية، صباح يوم الخميس، في ظل معنويات تتسم بالحذر مع تراجع الأسواق المالية الأوروبية والآسيوية ترقبا لاجتماع كبار مصدري الخام في العالم.
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