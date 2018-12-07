شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق سراح المعتقلين في تظاهرات البصرة بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخلت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الخميس، سبيل المتظاهرين الذين اعتقلتهم فى تظاهرات محافظة البصرة الأخيرة.

وقال مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة مهدى التميمى - فى تصريح لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنه تم إطلاق سراح الموقوفين التسعة فى التظاهرات الأخيرة، بعدما اعتقلتهم مديرية الاستخبارات فى البصرة، مضيفا أن المعتقلات فى البصرة أصبحت خالية من أى متظاهر معتقل فى التظاهرات الأخيرة.

وشهدت محافظة البصرة خلال الشهور الأخيرة تظاهرات غاضبة طالبت بتوفير خدمات الماء والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، مما أدى إلى سقوط عدد من المتظاهرين بين قتيل وجريح، واعتقال آخرين.

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