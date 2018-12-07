شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة إسرائيلية تقرر هدم منزل الشاب الفلسطينى أشرف نعالوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت المحكمة العليا فى إسرائيل الالتماس المقدم من عائلة الشاب الفلسطينى المطارد أشرف نعالوة المتهم بتنفيذ عملية إطلاق نار داخل مستوطنة بركان الصناعية فى 7 أكتوبر الماضة ما أدى لمقتل مستوطنين وإصابة ثالث.

ومنحت محكمة الاحتلال الإذن لقوات الاحتلال بهدم المنزل. وطالب والد المستوطنة التي قتلت "بتدمير منزل المنفذ وطرد أسرته". وكانت محكمة الاحتلال أخطرت العائلة، في وقت سابق، بهدم منزلها لكن العائلة استأنفت القرار بالمحكمة الإسرائيلية ورفضته المحكمة اليوم.

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