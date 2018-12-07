صور.. جينيفر لوبيز مع أليكس فى ميامى لهذا السبب

ظهرت المطربة جينيفر لوبيز بإطلالة ساحرة كعادتها بصحبة صديقها وحبيبها اليكس رودريجز فى مدينة ميامى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أثناء ذهابهما إلى معرض بازل.





موقع ديلى ميل تطرق إلى ظهور الثنائى الأخير معاً خلال أحد التقارير الذى أكد فيها أن النجمين الذين اشترا بداية العام شقة من أغلى الشقق فى مدينة نيويورك تحدثت عنها المواقع العالمية وقتها يخططا من أجل شراء منزل آخر فى مدينة ميامى من خلال المعرض الذى تواجدا فيه، حيث أطلت لوبيز 49 عاما متألقة كعادتها بالزى الأسود وبقوام مثالى يميز نجمة الغناء فى العالم التى تعتبر أحد أيقونات الغناء والتمثيل.

لوبيز على جانب آخر تنتظر طرح أحدث أفلامها Second Act خلال الفترة المقبلة وتحديدًا نهاية الشهر فى الـ21 من ديسمبر الجارى بعدما تم طرح البرومو الخاص به مؤخرًا وحقق نجاحاً كبيراً على مستوى المشاهدة إلى الآن.



