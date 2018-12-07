«اليونيفيل» تؤكد وجود نفق قريب من الخط الأزرق في إسرائيل

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أكّدت قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان، وجود نفق اكتشفه الجيش الإسرائيلي بالقرب من الخط الأزرق الحدودي بين لبنان وإسرائيل.

وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، في بيانٍ أوردته "رويترز"، الخميس، إنّها منخرطة حاليًّا مع الأطراف للقيام بإجراءات متابعة عاجلة".

وأضافت:"من المهم جدًا تحديد الصورة الكاملة لهذا الحدث الخطير، وسترسل اليونيفيل نتائجها الأولية إلى السلطات المختصة في لبنان".