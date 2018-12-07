رئيس أركان إسرائيلي سابق يهدّد مستقبل نتنياهو بـ«حزب جديد»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أفادت صحف عبرية، مساء الخميس، بأنّ رئيس الأركان الإسرائيلي السابق بيني جانتس، بصدد تأسيس حزب، يتوقع أن يكون من أبرز منافسي "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ونقلت "الأناضول" عن صحيفة "معاريف" أن "جانتس" حصل على تواقيع 130 شخصية كمؤسسين للحزب الجديد، وتقدم بها إلى مكتب محاماة في تل أبيب لتسجيله رسميًا.

وأضافت أنّ الكشف عن اسم التكتل السياسي وإجراء الخطوات الأخيرة لإطلاق عمله رسميًا يتوقع أن يتم بعد الأعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة (مقرر مبدئيًا في نوفمبر 2019).

والأربعاء، أظهرت نتائج استطلاع أجرته جامعة تل أبيب والمعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن "جانتس" يأتي في المرتبة الثانية من حيث الشعبية بعد نتنياهو، ما يعني إمكانية أن يحظى بدعم تيارات أخرى في حال حصرت المنافسة بينه وبين الأخير، سيما اليسارية منها.

وتولى جانتس (59 عامًا) قيادة أركان الجيش الإسرائيلي بين عامي 2011 و2015.