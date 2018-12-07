«الشيوخ الأمريكي» يدرس 3 إجراءات للرد على مقتل خاشقجي

جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشييتد برس" عن كوركر، الذي يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.
وووفق الوكالة، فإنه من المنتظر أن يصوّت مجلس الشيوخ على القرار بخصوص اليمن، الأسبوع المقبل.
ومن غير المتوقع أن يتخذ مجلس النواب إجراءات مماثلة، بحسب المصدر نفسه، لكنّ زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، قالت إنّ مسؤولي الاستخبارات سيقدمون إحاطة للنواب حول قضية خاشقجي الأسبوع المقبل.
والأربعاء، قدّم ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشروع قرار يحمّل بن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي.
وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أقرت الرياض بمقتل الصحفي السعودي وتقطيع جثته داخل القنصلية إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.
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