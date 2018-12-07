«الشيوخ الأمريكي» يدرس 3 إجراءات للرد على مقتل خاشقجي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال السيناتور الجمهوري البارز بوب كوركر، الخميس، إنّ مجلس الشيوخ الأمريكي يدرس اتخاذ 3 إجراءات للردّ على قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي

جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشييتد برس" عن كوركر، الذي يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال كوركر إنّ "أعضاء مجلس الشيوخ يدرسون اتخاذ 3 تدابير وهي قرار يدين ولي العهد السعودي ( محمد بن سلمان ) في جريمة خاشقجي، ومشروع قانون بتعليق مبيعات الأسلحة للمملكة، وقرار لتقليص المساعدات الأمريكية لحرب اليمن التي تقودها السعودية ".

وووفق الوكالة، فإنه من المنتظر أن يصوّت مجلس الشيوخ على القرار بخصوص اليمن، الأسبوع المقبل.

ومن غير المتوقع أن يتخذ مجلس النواب إجراءات مماثلة، بحسب المصدر نفسه، لكنّ زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، قالت إنّ مسؤولي الاستخبارات سيقدمون إحاطة للنواب حول قضية خاشقجي الأسبوع المقبل.

والأربعاء، قدّم ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشروع قرار يحمّل بن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي.

وأثارت الجريمة التي وقعت داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في 2 أكتوبر الماضي، غضبًا عالميًّا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أقرت الرياض بمقتل الصحفي السعودي وتقطيع جثته داخل القنصلية إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.