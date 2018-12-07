شكرا لقرائتكم خبر عن «اليوم العائلي للصقارة» في قصر المويجعي غداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي «اليوم العائلي للصقارة» في قصر المويجعي في العين غداً، وذلك احتفاءً بتراث الصقارة المدرج على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لمنظمة اليونيسكو.

تبدأ الفعاليات في الرابعة عصراً وتستمر حتى التاسعة مساءً، وتتضمن مجموعة من ورش العمل والجلسات التدريبية المبسّطة لكافة الأعمار لتجربة التعامل مع الصقور، والتعرف على أساسيات هذه الرياضة التراثية، وأهميتها الثقافية والتاريخية.

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