«في انتظار إيزابيل».. وداعاً أيها الوطن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علاء الدين محمود

تأخذنا رواية الكاتب المغربي سعيد خطيبي «أربعون عاماً في انتظار إيزابيل»، في رحلة في تاريخ الجزائر، حيث تتناول حقبة منه عبر سيرة البطل «جوزيف رينشار» أو الحاج جوزيف، الذي استقر في الجزائر وناضل ضمن جيش التحرير، واعتنق الإسلام، وعاش هناك سنوات طوال، منطلقاً من أن الإنسانية قيمة واحدة، وأن النضال الحقيقي يكون ضد ما يعكر صفو الإنسانية، والتقارب بين الناس في كل العالم، على مختلف ثقافاتهم وعقائدهم المادية والروحية.

ويعيش بطل الرواية أربعين عاماً في مدينة «بوسعادة» الجزائرية، حتى مراحل شيخوخته، لكن أمراً عكر صفو حياته، وقاده إلى حوار قاس مع الذات، وهو صعود التيارات المتشددة في المجتمع والحياة الجزائرية، فلجأ، كهروب من هذا الواقع، إلى ممارسة الرسم، والاطلاع على مذكرات المستشرقة «إيزابيل إيبرهارت»، التي عاشت في الجزائر، وتشكل حياتها وكتاباتها جزءاً كبيراً من نسيج السرد، ثم العودة إلى فرنسا الوطن الأم.

ما يلفت في الرواية، تلك الحبكة التي تنهض في بنائها السردي، على تعدد مستويات السرد واللغة، والخيال الذي صنع شخصيات واقعية، حيث يعتمد الكاتب على أسلوب يبرز بشكل خاص المقدرة على التنوع القصصي، واستخدام التقنيات الروائية التي تخدم نصاً يمزج بين سير شخوص متعددة، جوزيف وإيبرهارت وشخصيات متخيلة.

وجدت الرواية تفاعلاً كبيراً في المواقع القرائية المتخصصة، ويقول أحد القراء: «الرواية استعادت شخصيات حقيقية واستثمرتها سردياً وفنياً، ووضعتها وجهاً لوجه أمام شخصيات أخرى متخيَّلة، وحاكت فترات ومسارات مفصلية في تاريخ الجزائر، من إرهاصات الثورة، إلى الاستقلال، وصولاً إلى العشرية التي شهدت صعود التيارات المتشددة»، ويقول آخر: «النقطة التي يختارها الكاتب للدخول إلى شخصية بطله، وكشفها أمام القارئ وتفكيكها، هي مرحلة العشرية السوداء، حيث البطل يعيش صراعه الداخلي وهو يودّع ذكرياته في البلاد، مقرراً العودة إلى فرنسا، مكرهاً لا راغباً»، فيما يقول آخر: «الرواية في سردها وأسلوبها مختلفة، فهي لا تعيد نفس الأفكار ونفس الأنساق التعبيرية المعتادة والموجودة في الكتابات الروائية الصادرة مؤخراً، واتبع الكاتب أسلوباً مدهشاً في بنائها الدرامي، وفي طرحه لقضية محورية في تاريخ الجزائر، وهي مسألة الهوية».

ويصف قارئ كيف جذبه أسلوب وقصة الرواية قائلاً: «من مدة لم يسرقني عمل أدبي، أصبحت ملولاً ومتكاسلاً عن قراءة الروايات، باعتبار أنها أضحت تكتب في الفترة الأخيرة عبر روتين معين سادت فيه السطحية والتسرع في الكتابة، فتعيد نفس الأفكار ونفس الأنساق التعبيرية، لكن سعيد خطيبي استطاع أن يسرقني، أن يدهشني عبر بنائه المحكم لنفسية الفرنسي الذي رفض أن يغادر الجزائر بعد الاستقلال».

وعلى الرغم مما يشبه الإجماع على جودة الرواية من قبل بعض القراء، إلا أن البعض الآخر يرى أن الاسترسال في الوصف، قد خصم من الرواية وجعلها مملة في كثير من اللحظات، وترى قارئة أنها حائرة بين وصف الرواية بالعادية أو الجيدة فتقول: «أجاد الكاتب التنقل بين الماضي والحاضر، كما برع في وصفه للمدينة الصحراوية بين الماضي والحاضر، وفي وصفه للثورة وما بعد الاستقلال، حتى الأحداث السياسية التي غادر الجزائر على إثرها مستقراً في باريس، لكنه عمد في بعض الأحيان إلى الاسترسال غير المبرر مما خلق نوعاً من الملل، وبدا النص وكأنه يكرر نفسه».