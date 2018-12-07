«مهرجان الفنون الإسلامية» يواصل الاستعدادات لدورته الجديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

يواصل مهرجان الفنون الإسلامية استقبال الأعمال الفنية المشاركة في دورته الحادية والعشرين «أفق»، التي تنطلق في التاسع عشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنظمها إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة.

وتستمر لجنة المهرجان التحضيرية في الإشراف على عمليات تركيب الأعمال الفنية في متحف الشارقة للفنون، لعدد من الفنانين العرب والأجانب المشاركين في هذه الدورة، ووضع اللمسات الأخيرة على التجهيزات الفنية بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى التي ستحتضن الفعاليات.

وتحلّ نسخة هذا العام بروح فنية متجدّدة حاملة شعار «أفق» بما يكتنزه من دلالات تعبر عن جوهر هذه التظاهرة الجمالية التي تجمع الشرق والغرب على إرث إنساني روحاني، في إمارة تنير الدروب أمام الإبداع.

وستعقد إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة مؤتمراً صحفياً في السابع عشر من الشهر الحالي، مع مدير المهرجان محمد إبراهيم القصير، للإعلان عن تفاصيله، بما في ذلك بعض الأرقام والإحصائيات، إضافة إلى معلومات حول المشاركين والدول المستضافة والفعاليات الموازية من معارض وورش وندوات.