شكرا لقرائتكم خبر عن القيادات العسكرية اليمنية تناقش المستجدات والتطورات على أراضى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت قيادات عسكرية يمنية، اجتماعاً ضم عدداً من مدراء دوائر وزارة الدفاع برئاسة المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري.

وناقش الاجتماع وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، المستجدات والتطورات على مسرح العمليات العسكرية، إضافة إلى التصعيد الذى تقوم به المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، فى مختلف الجبهات واستمرارها فى العمليات الهجومية وإرسال الصواريخ والمقذوفات لاستهداف المدن والتجمعات السكانية.

وأشاد المجتمعون بالإنجازات التى يحققها الجيش الوطنى اليمنى فى مختلف الجبهات فى سبيل استكمال استعادة الدولة وتحرير الوطن من المليشيا الانقلابية، مثمنًا دعم ومساندة تحالف دعم الشرعية فى اليمن.