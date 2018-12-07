شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس السودانى يؤكد قوة ومتانة العلاقات الثنائية مع إندونيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب الأول للرئيس السودانى الفريق أول ركن بكرى حسن صالح قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين بلاده وجمهورية إندونيسيا فى مختلف المجالات.

وأشار صالح - خلال لقائه اليوم الخميس بالقصر الجمهورى بالخرطوم، بوفد مجلس الشورى الشعبى بجمهورية إندونيسيا برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور هدايات نور - إلى ضرورة تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في المجالات المتعددة، وخاصة الاقتصادى والإنسانى.

من جانبه، قال رئيس الوفد الإندونيسى، فى تصريح صحفى، إن الزيارة تأتى استمرارا لتمتين العلاقات بين البلدين والعمل على تحقيق المصالح المشتركة بينهما فى المحافل الإقليمية والدولية.

ونوه إلى الدور الذي تقوم به القوات الإندونيسية وحفظها للسلام ضمن بعثة الأممية بدارفور (يوناميد)، معربا عن شكره للسودان حكومة وشعباً وجامعة إفريقيا العالمية، لوقوفهم مع الطلاب الإندونيسيين الذين يدرسون بها، وقال إنهم في تزايد مستمر.

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