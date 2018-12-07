رئيس الوزراء الإيطالي يستقبل حفتر في روما

روما / الخليج 365

استقبل رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، بالعاصمة روما، الخميس، قائد القوات المسيطرة على الشرق الليبي، خليفة حفتر.

وأفاد بيان صادر عن مكتب رئاسة الحكومة الإيطالية بأن لقاء كونتي وحفتر استغرق 90 دقيقة، وتناول نتائج مؤتمر رعته روما حول ليبيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بمدينة باليرمو (جنوب).

وأضاف البيان أن الطرفين أعربا عن دعم مساعي المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الرامية إلى إرساء الاستقرار بهذا البلد.

ويعد هذا اللقاء الثاني من نوعه بين كونتي وحفتر، بعد لقائهما على هامش مؤتمر "باليرمو" قبل ثلاثة أسابيع.

وتعقيبا على الموضوع، قال التلفزيون الرسمي الإيطالي، إنه "بينما كانت الحكومة السابقة (الإيطالية) أقرب إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج؛ إلا أن مصالح روما تبدو وقد توجهت إلى طبرق" شرقي ليبيا، في إشارة إلى حفتر

ولفت المصدر، في خبر أورده، إلى أن زيارة حفتر إلى روما قد تصعد حدة التوتر بين إيطاليا وفرنسا التي تدعم جانب السراج.

ورغم أن حفتر كان من بين أطراف الصراع الليبي المدعوين إلى مؤتمر "باليرمو"، الشهر الماضي، إلا أنه اكتفى بالمجيء إلى المدينة الإيطالية دون المشاركة في الاجتماعات الرسمية.

وعقد يومي 13 و14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي؛ مؤتمر حول الأزمة الليبية، في مدينة باليرمو بجزيرة صقلية الإيطالية.

وأوصى البيان الختامي للمؤتمر بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ربيع 2019، وإعداد الإطار الدستورى لإجراء انتخابات، وضمنه استفتاء على مشروع دستور.