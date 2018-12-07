شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من مروجي «تذاكر الطيران الرخيصة».. حسابات مخترقة وبطاقات مسروقة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر الخبير التقني ياسر الرحيلي من أشخاص مجهولين، يدعون أنهم يوفرون أسعار تذاكر طيران رخيصة جداً.
وأضاف الرحيلي، ناصحا الجميع في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “احذر من مدعي توفير تذاكر رخيصة لأنهم يستغلون حسابات مُخترقة وبطاقات مسروقة وقد تتعرض لإلغاء سفرك والاتهام بالسرقة عند لحظة سفرك”.
وأشار الرحيلي إلى أن هناك علامات تدل عليهم منها:
– لا يتواصلون إلا من خلال الواتساب ولا يمكن مكالمتهم.
– يعرضون تذاكر بنصف السعر وأكثر ويقبلون التفاوض بشكل كبير.
– أرقام الواتساب الخاصة بهم دولية.
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