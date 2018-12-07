اليونان تجمع تبرعات من الشعب لشراء سفن حربية

جاء ذلك في كلمة لكامينوس خلال مشاركته في "عيد القديس نقولا" بمدينة "بيره" الساحلية قرب العاصمة أثينا، وفق "الأناضول".
واعتبر كامينوي أنّ "بلاده ستتحول إلى مركز للطاقة إلى جانب بقية دول البحر المتوسط".
وقال - في هذا الخصوص: "هذا يجبرنا على امتلاك قوة بحرية قوية للدفاع عن حقوقنا السيادية وتعزيز الأمن في المنطقة".
وأوضح أنه ينبغي على بلاده تحقيق هدفها هذا العام المقبل.
ولفت إلى أنّ أول مبلغ مالي للحساب الذي سيتم افتتاحه في هذا الخصوص سيدفعه من راتبه الشهري.
تجدر الإشارة إلى أنّ النفقات العسكرية السنوية لليونان - التي تحاول تخطي أزمتها المالية - تبلغ خمسة مليارات يورو؛ ما يقابل 2.5% من دخلها القومي.
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