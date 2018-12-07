الإكوادور: بريطانيا ضمنت عدم تسليم مؤسس «ويكيليكس» لبلد يهدد حياته

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن رئيس الإكوادور لينين مورينو، الخميس، أنّ بريطانيا قدّمت ضمانات كافية تتيح لمؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، مغادرة سفارة بلاده في لندن، وعدم تسليمه إلى بلد تكون فيه حياته في خطر.

وقال مورينو، في مقابلة مع إذاعة محلية، وفق "الأناضول"، إنّ "حكومته تلقت ضمانات خطية من الحكومة البريطانية بعدم تسليم الناشط الاسترالي الإكوادوري لأي بلد قد يواجه فيه عقوبة الإعدام".

وفيما لم يذكر مورينو أنّه سيجبر أسانج على مغادرة سفارة بلاده التي يقيم فيها منذ 2012، هربًا من ملاحقات أمريكية محتملة، إلا أنّه قال إن الفريق القانوني لأسانج يدرس خطواته المقبلة.

ولطالما، صرح أسانج بأنّه يواجه تهمًا سرية في الولايات المتحدة، لكشفه عن معلومات حكومية شديدة الحساسية عبر موقعه الإلكتروني "ويكيليكس".

ولجأ أسانج، إلى السفارة الإكوادورية في لندن، في 2012، ليتجنب تسليمه إلى السويد التي يواجه فيها تهمًا بالتحرش الجنسي، قبل أن تسقط النيابة السويدية التحقيق في تلك التهم.

لكن يعتقد أنه في حال غادر آسانج مبنى السفارة، سيتم تسليمه إلى الولايات المتحدة لاستجوابه بشأن أنشطة "ويكيليكس".