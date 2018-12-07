تعرّف على أسباب زيارة بابا الفاتيكان للإمارات

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي
وأضاف أنّ "الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي؛ للمشاركة في لقاء عالمي للحوار بين الأديان حول موضوع الأخوة الإنسانية".
كما تأتي الزيارة، وفق المصدر ذاته، "تلبية لدعوة الكنيسة الكاثوليكية في الإمارات".
بدورها، رحبت الإمارات بزيارة البابا الرسمية.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي، تأكيد "اهتمام بلاده بهذه الزيارة التاريخية".
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