تعرّف على أسباب زيارة بابا الفاتيكان للإمارات

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي

وقال الفاتيكان، عبر موقعه الإلكتروني، الخميس، وفق "الأناضول"، إنّ البابا سيزور العاصمة الإماراتية أبوظبي، خلال الفترة من 3 حتى 5 فبراير المقبل.

وأضاف أنّ "الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي؛ للمشاركة في لقاء عالمي للحوار بين الأديان حول موضوع الأخوة الإنسانية".

كما تأتي الزيارة، وفق المصدر ذاته، "تلبية لدعوة الكنيسة الكاثوليكية في الإمارات".

بدورها، رحبت الإمارات بزيارة البابا الرسمية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي، تأكيد "اهتمام بلاده بهذه الزيارة التاريخية".