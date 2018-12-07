الأزمة اليمنية.. 6 قضايا خلافية على مائدة «مشاورات السويد»

وأضاف المصدر في تصريحات لوكالة "الأناضول"، مفضّلًا عدم الكشف عن هويته، إنّ القضايا التي ستناقش، هي إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمحتجزين من الجانبين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في كافة مناطق البلاد.
أمّا القضية الثالثة، وهي الأكثر تعقيداً فتتعلق بالوضع العسكري في مدينة الحديدة (غربي البلاد)، وتسليم الحوثيين لميناء المدينة، دون أن يوضح المصدر تفاصيل في هذا الجانب وأي جهة سيتم تسليمها الميناء.
وأوضح أنّ القضية الرابعة هي فك الحصار الذي يفرضه الحوثيون على مدينة تعز (جنوب غرب) منذ أغسطس 2015.
المصدر ذاته أشار إلى أنّ القضية الخامسة تتعلق بالبنك المركزي المنقسم بين الطرفين واحد في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين والثاني في العاصمة المؤقتة عدن، تحت سيطرة الحكومة.
أمّا القضية السادسة، وفق المصدر ذاته، فهي إعادة الرحلات إلى مطار صنعاء المغلق من قِبل التحالف العربي منذ أغسطس 2016.
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