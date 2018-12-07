مسؤول سوداني: جولة مفاوضات مع متمردي دارفور في «يناير»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن مسؤول سوداني، الخميس، التوصل إلى اتفاق مع الوسطاء وحركات متمردة في إقليم دارفور، غربي البلاد، على عقد جولة مفاوضات في يناير المقبل، بالعاصمة القطرية الدوحة.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن ممثل الرئاسة لمفاوضات دارفور، أمين حسن عمر، أن جلسة تشاور عقدت بالعاصمة الألمانية برلين، الخميس، شهدت اتفاقًا على عقد الجولة مع حركتي "العدل والمساواة" بقيادة جبريل إبراهيم، و"تحرير السودان/جناح ميني مناوي".

وبموجب اتفاق برلين، فإنه من المقرر أن يتواصل الوسطاء (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وقطر) مع مختلف الأطراف والشركاء لإجراء مشاورات تمهيدًا للمفاوضات، على أساس "وثيقة الدوحة" وتحقيق سلام دائم.

وفي ذات السياق، أعربت مسؤولة أممية، الخميس، عن إشادتها بالخطوة التي تمت في برلين، بتوقيع اتفاق "ما قبل التفاوض" بين الحكومة السودانية وحركتي تحرير السودان/ جناح ميني مناوي، والعدل والمساواة بقيادة جبريل.

جاء ذلك لدى لقاء وزير خارجية السودان الدرديري محمد أحمد، رئيسة الفريق القُطري للأمم المتحدة بالسودان، قوي سون، منسقة المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وذكرت الوكالة، أنّ اللقاء بحث دعم الاستقرار في دارفور، والانتقال من الإغاثة إلى إعادة الإعمار والتنمية.

ومنذ 2003، يشهد إقليم دارفور حربًا بين الجيش الحكومي وحركات مسلحة، خلفت 300 ألف قتيل، وشردت نحو 2.5 مليون شخص، وفقا لإحصائيات أممية.

ورفضت حركات "العدل والمساواة"، و"تحرير السودان/جناح ميني مناوي"، و"تحرير السودان/عبد الواحد نور"، الانضمام إلى وثيقة سلام برعاية قطرية، في يوليو 2011، بينما وقَّعت عليها حركة "التحرير والعدالة".