الخارجية اللبنانية تعلن مقاضاة الاحتلال الإسرائيلي «دوليًّا»

واعتبر البيان، أن هذا خرق جديد تقدم عليه إسرائيل غير آبهة بحرمة الناس، وخصوصيتهم، وتهديد مباشر لحياتهم، يضاف إلى خروقاتها بحرا وجوا وبرا.
وكانت إسرائيل أرسلت عبر الهواتف النقالة لسكان كفر كلا، رسالة صوتية تقول "سكان كفركلا.. حزب الله، يعرضكم للخطر بسبب حفر الأنفاق، وأنها معرضة للانفجار".
وأضاف: "كل من يتواجد بقرب هذه الأنفاق يعرض حياته للخطر".
والثلاثاء الماضي، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي: "اكتشفت قوات الجيش نفقًا إرهابيًا خارقًا للسياج الأمني في منطقة جنوب كفر كلا".
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