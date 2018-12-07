انت الان تتابع تفاصيل خبر سيناتور أمريكي يطالب بطرد السفير السعودي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 7 دجنبر 2018 01:38 صباحاً - دعا السيناتور الأمريكي، ديك ديربن، إلى طرد السفير السعودي في واشنطن، خالد بن سلمان، بشكل رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية؛ بسبب التورط المباشر لشقيقه ولي العهد السعودي، ​محمد بن سلمان،​ في قتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي،​ داخل قنصلية بلاده في إسطنبول التركية.

وجاء طلب السيناتور ديربن، اليوم الخميس، بعد وقت قصير من مشروع قرار قدّمته مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يُحمّل ولي العهد السعودي مسؤولية قتل خاشقجي.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن هذا القرار ينص بشكل قاطع على أن ولي العهد السعودي كان متواطئاً في جريمة قتل خاشقجي، وكان بمنزلة تحطيم للمنطقة بما يهدّد مصالح الولايات المتحدة الأمنية على جبهات متعددة.

كما جاءت المطالبة بطرد السفير بعد ساعات من وصوله، أمس الأربعاء، إلى واشنطن، حيث عاد إلى عمله بعد غيابٍ استمرّ نحو شهرين أمضاهما في بلاده، التي عاد إليها بعد مقتل خاشقجي، وتداول تقارير عن صلته بالأمر.

وقالت المتحدثة باسم السفارة السعودية، فاطمة باعشن: إن "صاحب السمو الملكي السفير موجود في واشنطن".

والأمير خالد من المشتبه بتورّطهم في جريمة قتل خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول التركية، وفق ما كشفه مصدر دبلوماسي غربي ومصادر داخل المعارَضة السعودية، لـ"الخليج 365"، في وقت سابق.

كما برز اسمه في صحف عالمية بأنه حاول استدراج خاشقجي إلى القنصلية التي قُتل فيها، وقدَّم له تطمينات وتأكيدات بأن الأمر سيكون آمناً.

وعقب توجُّهه إلى السعودية طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من الأمير خالد أن "يجلب معلومات لدى عودته إلى الولايات المتحدة".