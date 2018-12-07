انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد.. دحلان: بن سلمان باقٍ في الحكم 50 سنة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 7 دجنبر 2018 01:38 صباحاً - أكّد محمد دحلان، القيادي المفصول من حركة فتح الفلسطينية، ومستشار ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، باقٍ في الحكم مدة 50 سنة.

وقال دحلان، خلال مقابلة له مع قناة العربية السعودية ظهر خلالها منفعلاً، أمس الأربعاء: إن "الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، سيبقى رئيساً لمصر، لذلك تعايشوا مع هذا الأمر".

وكانت صحيفة يني شفق "التركية" كشفت أن دحلان تعرّض لضرب شديد على يد عصابة مجهولة في إمارة دبي، وذلك تزامناً مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى الإمارات، الأسبوع الماضي.

وحسب المصادر، فإن وليّي العهد السعودي والإماراتي طلبا من دحلان أن يتحمّل مسؤولية قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على أنه الرأس المدبّر والمخطّط والآمر بها، بهدف إبعاد التهمة عن بن سلمان وتبرئة ساحته، إلا أن دحلان رفض تماماً هذا العرض.

يُشار إلى أن دحلان يتمتّع بعلاقات قوية جداً مع السعودية ومصر وفرنسا وبريطانيا، وكذلك الولايات المتحدة، ويشتهر بأنه "عميل للاحتلال الإسرائيلي"، وأداة في يد ولي العهد الإماراتي في منطقة الشرق الأوسط.

وتسلّم رئاسة جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية بغزة، قبل سيطرة "حماس" على القطاع في عام 2007، وبقي خارج فلسطين منذ عام 2010، حيث فصلته حركة "فتح"؛ لاتهامه بـ"التورّط في مؤامرة للإطاحة بالرئيس محمود عباس".