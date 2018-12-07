مابيهمهاش.. كيم كاردشيان بفستان من Versace تم تصميمه من 20 سنة

تعرف نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان أنها واحدة من أهم أيقونات الأناقة والموضة فى العالم، حيث تنتقى تصميمات ملابسها من أهم وأشهر دور الأزياء.

وفاجأت كيم كاردشيان عشاقها ومحبيها بجرعة مكثفة من الأناقة والرقى، وذلك خلال حضورها الليلة الافتتاحية لـ"The Cher Show" على أحد مسارح برودواى، فقد اختارت كيم أن ترتدى فستانا ذا تصميم مذهل من مجموعة تصميمات دار أزياء " Atelier Versace".

وما لا يعرفه الكثيرون أن هذا التصميم قدمه دار أزياء " Atelier Versace " بمجموعة خريف 1998 أى من 20 سنة إلا أن كيم وجدته مناسب لخطف الأضواء به.