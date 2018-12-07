شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيات الحوثي تقصف سيتي ماكس التجاري في الحديدة واحتراقه بالكامل والان مع التفاصيل
قصفت مليشيات الحوثي مركز سيتي ماكس التجاري في مدينة الحديدة بالمدفعية وبشكل مكثف مما أدى إلى تدميره وإحتراقه بالكامل .
ونقل المركز الإعلامي لقوات العمالقة عن مصادر محلية بأن مليشيات الحوثي قصفت المركز بشكل مكثف أدى إلى إحتراقه بالكامل ويحتوي على بضائع تجارية تقدر بعشرات مليارات الريالات كانت تغطي السوق المحلية في المدينة .
القصف العشوائي الذي تشنه مليشيات الحوثي وبشكل يومي على الأحياء السكنية والمراكز التجارية والمصانع والأسواق العامة أوقع عشرات الضحايا من المدنيين ، وألحقت أضراراً بالغة بالمؤسسات العامة والخاصة ، وتهدف إلى تدمير البنية التحتية لمدينة الحديدة .
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