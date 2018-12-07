خبير عسكري: من المستحيل إنهاء حرب اليمن عن طريق الحوار

قال الخبير والمحلل العسكري يحيى أبوحاتم إن من المستحيل تقريباً إنهاء الحرب في اليمن عبر الحوار مع الحوثي.

وكتب ابو حاتم في تغريدة بحسابه رصدها اليمن العربي مساء اليوم "من المستحيل أنهاء الحرب في اليمن عن طريق الحوار .. لأن أصل المشكله في بلدنا ليست سياسيه بحيث يمكن حلها عن طريق الحوار بل المشكله أبعد وأعمق من ذلك.".

وأضاف "من الصعب أن تتحاور مع من يدعي أنه خلق من طينة غير طينتنا وأنه منزه من الله وأن الله خصه بحكم البشر دون غيره".