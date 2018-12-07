شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الشرطة السعودية تقبض على اثنين سرقا سيارة والان مع التفاصيل
وأوضح بيان إدارة الأمن العام السعودي اطلع اليمن العربي على نسخة منه، أن دوريات أمن محافظة وادي الدواسر تتمكن من القبض على مواطنين اثنين لقيامهما بالسطو على سيارة نقل وإطلاق النار على سائقها وإصابته وسرقة سيارة جيب لكزس كان يقوم بنقلها.
وجاء القبض ذلك بعد رصد تواجدهما بمنطقة صحراوية تبعد (١٧٠) كم شمال محافظة وادي الدواسر، وتبادل إطلاق النار معهما.
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