فشل أمريكي في تمرير قرار إدانة حماس بالأمم المتحدة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في تمرير قرارها المقترح بإدانة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الفلسطينية، بعدما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، لصالح ضرورة حصول قرار واشنطن بإدانة حماس على غالبية ثلثي أصوات الجمعية، لاعتماده.

ويعد ذلك القرار بمثابة رصاصة الرحمة على الجهود الأمريكية، إذ كانت تأمل تمرير القرار بأغلبية بسيطة، بينما أصبح من الصعب جمع توافق دولي بثلثي الأعضاء على المشروع الذي طرحته السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة "نيكي هيلي".

وحصل قرار الجمعية العامة بخصوص ضرورة موافقة ثلثي الأعضاء كشرط لاعتماد مشروع قرار واشنطن، على موافقة 75 صوتا مقابل اعتراض 72 دولة وامتناع 26 عن التصويت.

ويطالب مشروع القرار الأمريكي بإدانة حركة حماس، وتجريم إطلاق الصواريخ من غزة، دون أن يتضمن أي مطالبة بوقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي ترتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وفي مواجهة ذلك المشروع، تقدمت كل من إيرلندا وبوليفيا، الخميس، بمشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يتضمن تعديلات على مشروع القرار الأمريكي.

وتشتمل تلك التعديلات في مشروع إيرلندا وبوليفيا على الدعوة لتحقيق حل للقضية الفلسطينية، استنادًا إلى القرارات ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334، الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ويتأسس المشروع الإيرلندي البوليفي على قرار سابق لمجلس الأمن، 2334 الصادر في 23 ديسمبر 2016، قبل أسبوع واحد فقط من انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما"، والذي امتنعت فيه واشنطن عن استخدام حق النقض، ودعا للوقف الكامل والفوري للاستيطان باعتباره غير شرعي، مع تأكيد مبدأ "حل الدولتين".