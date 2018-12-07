شكرا لقرائتكم خبر عن الحريرى يستقبل وفدا برلمانيا فلسطينيا برئاسة الزهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريرى اليوم الخميس وفدا برلمانيا فلسطينيا - يزور لبنان حاليا - برئاسة رئيس كتلة حماس فى المجلس التشريعى الفلسطينى الدكتور محمود الزهار.

وقال الزهار فى تصريحات عقب اللقاء أوردتها الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام /ننا/ إنه "اطلع الحريرى على مجريات الأمور في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس .. وتابع قائلا "وأكدنا موقفنا الذي اعلناه في القاهرة أخيرا في لقاء وفد فتح، وهو مع المصالحة وتطبيق ما تم الاتفاق عليه. كما عرضنا وضع غزة الانساني ". مشيرا إلى أن اللقاء تناول أيضا وضع اللاجئين الفلسطينيين فى لبنان.

من جانبه بحث رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري مع الوفد البرلمانى الفلسطينى - فى لقاء منفصل - التطورات الراهنة على الساحة العربية عموما والفلسطينية خصوصا.

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