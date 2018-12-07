شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال قيادى بالتيار الصدرى شمالى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الخميس، بأن مسلحين مجهولين اغتالوا قياديًا فى التيار الصدرى شمالى العاصمة بغداد.

وقال المصدر - وفقًا لقناة (العراقية) الإخبارية - إن "مسلحين مجهولين، أقدموا مساء اليوم، على اغتيال قيادى فى سرايا السلام، التابعة للتيار الصدرى، بالأسلحة الكاتمة للصوت، فى منطقة الشعلة شمالى العاصمة بغداد"، مضيفًا أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت القتيل إلى دائرة الطب الشرعى.

وتشهد العاصمة بغداد، بين فترة وأخرى حوادث اغتيال وسرقة، رغم التحسن الأمنى الذى كان واضحًا خلال السنوات القليلة الماضية.

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