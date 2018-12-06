شكرا لقرائتكم خبر عن "قوات سوريا الديمقراطية" تحرر 300 مدنى فى دير الزور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن "قوات سوريا الديمقراطية" تمكنت خلال عملية خاصة من تحرير 300 مدنى من سكان بلدتى (السوسة وهجين) فى محافظة دير الزور شرقى سوريا.

ذكرت ذلك القناة مساء اليوم /الخميس/ فى نبأ عاجل دون مزيد من التفاصيل.

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