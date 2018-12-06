شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء قرية عراقية من السكان بسبب السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى فى محافظة كركوك العراقية، اليوم الخميس، بأنه تم إخلاء قرية من ساكنيها فى المحافظة؛ بسبب ارتفاع منسوب المياه والسيول.

وقال المصدر - وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن منسوب المياه والسيول من الوديان القريبة لنهر الزاب ارتفعت في قرية كرزوشان التابعة لناحية سركران في قضاء الدبس"، موضحًا أن قوات الشرطة الاتحادية قامت بإخلاء القرية إلى قرية هلالة القريبة منها.

وأضاف المصدر أن عدد العوائل التي تسكن القرية 15 عائلة مكونة من 83 شخصًا، مشيرًا إلى أن الطريق المؤدي للمنطقة مقطوع نتيجة السيول، لافته إلى أنه تم التنسيق مع الهلال الأحمر لغرض إيصال مواد غذائية إلى القرية عن طريق عجلات الدفاع المدني.

كان المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان قد أكدت، في وقت سابق اليوم، أن مخيمات النازحين تشهد أوضاعًا مأساوية بسبب الفيضانات والسيول.

وشهدت مدن العراق أمطارًا غزيرة وسيولاً تسبب بموت العشرات وإصابة المئات وتشرد الآلاف نتيجة سقوط أسقف المنازل وانجراف خيم النازحين.