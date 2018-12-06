شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيات الحوثى تقصف مركز سيتي ماكس التجارى بالحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصفت ميليشيات الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الخميس، بالمدفعية وبشكل مكثف مركز سيتى ماكس التجارى فى مدينة الحديدة.

وقالت مصادر محلية - لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - "إن الميليشيات الحوثية قصفت بقذائف الهاون والمدفعية مركز سيتى ماكس والذى أسفر عن تدمير المركز واحتراقه بالكامل".

وأضافت المصادر "أن المركز التجارى كان يحتوى على بضائع تجارية تقدر بعشرات مليارات الريالات".

شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيات الحوثى تقصف مركز سيتي ماكس التجارى بالحديدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .