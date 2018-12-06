شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تطالب اليونيفل والجيش اللبنانى بتدمير نفق حدودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت إسرائيل من الجيش اللبنانى وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس تدمير نفق حدودى قالت إن جماعة حزب الله حفرته لتنفيذ هجمات. وقال الجيش الإسرائيلى هذا الأسبوع إنه حدد عددا من الممرات وأرسل حفارات وقوات لإغلاق الحدود وسدها. وأكدت قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام فى لبنان فى بيان اليوم الخميس وجود نفق قرب الخط الأزرق الحدودى بين لبنان وإسرائيل.

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