شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية: اعتقال إرهابى خطير حاول الدخول إلى بابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت قوات الشرطة العراقية، اليوم الخميس، القبض على مطلوب بتهمة الإرهاب حاول الدخول إلى مدينة الحلة مركز محافظة بابل عبر إحدى سيطرتها الأمنية.

وقال قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوقى علي حسن مهدى كوة الزغيبى - فى بيان نقلته (الإخبارية) العراقية - إن نقطة تفتيش مدخل سيطرة الوردية تمكنت بكمين محكم من التعرف على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب بعد تدقيق المعلومات .

وأضاف الزغيبى، أن العملية اعتمدت على معلومات استخبارية دقيقة، مشيرا إلى أن المطلوب اقتيد إلى مركز أمنى للتحقيق معه بهدف احالته للقضاء.

يذكر أن الأجهزة الأمنية فى بابل أعلنت خلال الأشهر الماضية عن اعتقال العشرات من المطلوبين للقضاء بتهم "إرهابية" وأخرى جنائية.

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