شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المهدى: الحكومة العراقية مستمرة فى دعم القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد رئيس مجلس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، اليوم الخميس، اجتماعا فى مقر وزارة الدفاع بحضور كبار الضباط، مشددا على ضرورة استمرار الحكومة العراقية فى دعمها ومتابعتها للقوات المسلحة من أجل تطوير إمكانياتها للحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن وزارة الدفاع أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدى عقد اجتماعا هاما فى مقر وزارة الدفاع لمناقشة أهم الأمور لمجلس الدفاع ولجنة العقود الرئيسية ومجلس إدارة جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.

وأضاف البيان أن الاجتماع الذى حضره رئيس أركان الجيش وكبار الضباط فى الوزارة تضمن أيضا مناقشة كافة الأمور والاجراءات والصلاحيات بهدف تسهيل عمل المؤسسة العسكرية وفق القوانين والاستمرار فى عملية بناء القوات المسلحة وتدريبها لمجابهة الإرهاب.

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