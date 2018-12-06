بعثة المريخ تحط رحالها بالسودان وتتجه غدا للجزائر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وصلت قبل قليل بعثة نادي المريخ بعد اداء جولة الاياب ضد بطل يوغندا والتي كسبها فايبرز بهدف نظيف وتتجه بعثة النادي غدا للجزائر لاداء جولة الاياب ضد الاتحاد في بطولة زايد .

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