اتحاد الكرة يحوّل ملعب مباراة هلال كادوقلي والهلال الخرطوم

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شهاب محمد - الخرطوم - الاتحاد السوداني لكرة القدم
الخليج 365 :
في تطور جديد، أمّن اتحاد كرة القدم السوداني على تحويل مباراة هلال كادوقلي والهلال الخرطوم لتلعب في استاد”الجوهرة الزرقاء” بدلاً عن ملعب”مورتا”.
وتقرّر أن تلعب مباراة الهلال كادوقلي والهلال الخرطوم الأحد المقبل في بطولة الدوري الممتاز لحساب المجموعة الثانية من النسخة الـ”24″.
وتم التأمين على أن تلعب مباراة الفريقان في لقاء الإياب بكادوقلي.
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