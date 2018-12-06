(٣٠) مليار جنيه من البنك المركزي لحصاد القطن بمشروع الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية الهندي الريح عن تسلم البنك الزراعي قطاع الجزيرة مبلغ (30) مليار جنيه من البنك المركزي لفك ضائقة السيولة لعمليات لقيط القطن بمشروع الجزيرة في وقت شهد فيه انطلاقة حصاد محصول فول الصويا بمتوسط إنتاجية بلغت ١٣ جوال للفدان.

وقال الريح لدى طوافه بقسم الوسط بالمشروع إن الهدف من الزيارة الوقوف على عمليات حصاد فول الصويا الذي وصفه بالمحصول الواعد إضافة إلى علميات جني محصول القطن بمتوسط إنتاجية بلغت ٢٥ قنطار للفدان فضلاً عن الوقوف على تنظيمات المزارعين للاطلاع بدورها.

وأكد الريح أن محصول فول الصويا حقق إنتاجية عالية، مؤكداً السعي للتوسع في المساحات المزروعة بالمحصول لجدواه الاقتصادية للمزارع، مشيداً بتجربة الشراكات التعاقدية في المشروع بتحقيق إنتاجية عالية في القطن الذي يزرع في مساحة (154) ألف فدان وفول الصويا والذي تبلغ مساحته (200) ألف فدان، والمحاصيل الزراعية.

وكشف عن تكوين محفظة تمويلية باتفاق مع بنك السودان المركزي وعدد من البنوك لتوفير الآليات الزراعية معلناً أن البداية ستكون من قسم الوسط لجمعية الوسط التخصصية والذي اعتبره نموذجاً لبقية أقسام المشروع، مؤكداً حرصه على رفع فترة السداد لـ(10) أعوام ولفت إلى عزمهم إدخال الحيوان ضمن الدورة الزراعية بتمليك المزارعين أبقاراً تصحبها صناعات تحويلية ومخازن مبردة وشدد على ضرورة نظافة الغيط لتحقيق إنتاجية عالية وتفادي الآفات الوافدة.

فيما أشار محمد علي هاشم بإدارة التمويل الأصغر إلى وجود فاقد في حصاد محصول الصويا يصل إلى ٢٠٪ وأرجع الأمر إلى الآليات العاملة في عمليات الحصاد ووجه الشركات المتعاقدة بالانتباه لتقليل فاقد الحصاد ووصف فول الصويا بالمحصول الواعد وأعلنت شركات القطاع الخاص شراء جوال فول الصويا زنة ١٠٠كيلو بواقع ٢٣٠٠ج.