- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - عاجل
الخليج 365 :
حقق حي الوادي نيالا الفوز على الخرطوم الوطني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء اليوم”الخميس” لحساب المجموعة الأولى من مسايقة الدوري الممتاز.
ورفع ممثل نيالا رصيده إلى أربع نقاط، أما الخرطوم الوطني فتوقف عند محطة أربع نقاط.
شكرا لقرائتكم خبر عن حي الوادي يهزم الخرطوم الوطني في الممتاز على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .