حي الوادي يهزم الخرطوم الوطني في الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - عاجل

الخليج 365 :

حقق حي الوادي نيالا الفوز على الخرطوم الوطني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء اليوم”الخميس” لحساب المجموعة الأولى من مسايقة الدوري الممتاز.

ورفع ممثل نيالا رصيده إلى أربع نقاط، أما الخرطوم الوطني فتوقف عند محطة أربع نقاط.