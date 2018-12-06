قناة عبرية تتحدث عن "حيلة" الطائرات المسيرة الفلسطينية

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ذكرت القناة العبرية العاشرة، مساء اليوم، الخميس، أن الشرطة الإسرائيلية قدمت لائحة اتهام ضد 8 فلسطينيين، بتهمة محاولة تهريب هواتف نقالة للأسرى عبر استخدامهم لحيلة جديدة على إسرائيل.
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ووجهت إسرائيل تهمة الإضرار بالأمن القومي الإسرائيلي ومساعدة منظمة "إرهابية" للثمانية الفلسطينيين، وأن هذه القضية بدأت في عام 2014، حيث حاول الفلسطينيون الثمانية تهريب عشرات الهواتف النقالة أو المحمولة للأسرى الأمنيين داخل السجون الإسرائيلية، مقابل آلاف الشواكل.
وادعت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن تهريب الهواتف المحمولة للأسرى الأمنيين داخل السجون الإسرائيلية هدفه هو التحريض على خطف جنود إسرائيليين لمقايضتهم في صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل.
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