الترجي التونسي يرفض العرض القطري لـ"الكاف"

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ويلعب الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا، مع الرجاء المغربي بطل كأس الكونفدرالية، على لقب السوبر الأفريقي، وذلك في الخامس من يناير المقبل.
© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
واستبعد العروسي إقدام مسؤولي الترجي على مثل هذه الخطوة، بل اعتبر الأمر مجرد تخمين و"كلاما فارغا"، والترجي لن يقدم على التخلي عن حق جمهوره العريض، مشيرا إلى أن إدارة الترجي تتمسك بلعب اللقاء في ملعب "رادس" خاصة أنها تتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيسه.
يشار إلى أن السوبر الإفريقي سيجمع بين الترجي والرجاء الرياضي، بطل مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وتمنح قوانين الاتحاد الأفريقي الحق لصاحب لقب دوري أبطال في لعب مباراة السوبر على ملعبه.
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