الخارجية اللبنانية ستقدم شكوى ضد إسرائيل

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365

كلفت وزارة الخارجية اللبنانية، الخميس، مندوبتها في الأمم المتحدة بتقديم شكوى ضد إسرائيل بسبب الحملة التي تشنها ضد بلادهم.

وأوضح بيان الوزارة الذي وصل الخليج 365 نسخة منه، أن وزير الخارجية جبران باسيل أعطى تعليماته إلى مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفيرة آمال مدللي، لتقديم شكوى ضد إسرائيل".

وأضاف البيان، "في ظل ما تقوم به إسرائيل من حملة دبلوماسية وسياسية ضد لبنان تمهيدا لشن اعتداءات عليه".

وأشارت إلى أن إسرائيل قامت بالتعدي على شبكة الاتصالات، عبر خرق شبكة الهاتف اللبنانية، وإرسال رسائل مسجلة إلى أهالي بلدة كفر كلا، جنوبي لبنان، المدنيين الآمنين تحذرهم فيها من تفجيرات سوف تطول الأراضي اللبنانية وتعريض حياتهم للخطر.

واعتبر البيان أن هذا خرق جديد تقدم عليه إسرائيل غير آبهة بحرمة الناس، وخصوصيتهم، وتهديد مباشر لحياتهم، يضاف إلى خروقاتها بحرا وجوا وبرا.

وكانت إسرائيل أرسلت عبر الهواتف النقالة لسكان كفر كلا، رسالة صوتية تقول "سكان كفركلا.. حزب الله يعرضكم للخطر بسبب حفر الأنفاق، وإنها معرضة للانفجار".

وأضاف "كل من يتواجد بقرب هذه الأنفاق يعرض حياته للخطر".

والثلاثاء الماضي، قال أفيخاي أدرعي المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، "اكتشفت قوات الجيش نفقا إرهابيا خارقا للسياج الأمني في منطقة جنوب كفر كلا".

وأطلق الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، حملة "درع الشمال" لكشف وتدمير أنفاق يقول إن "حزب الله" حفرها أسفل الحدود الإسرائيلية ـ اللبنانية.