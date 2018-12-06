انتخاب حمزة منصور رئيسا لمجلس شورى إخوان الأردن

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

انتخبت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، الخميس، القيادي حمزة منصور رئيسا لمجلس شورى الجماعة، للمدة المتبقية من عمره، خلفا لزكي بني ارشيد الذي استقال من منصبه قبل عدة أشهر.

وقال المتحدث باسم الجماعة معاذ الخوالدة، للأناضول: "الجماعة عقدت اجتماعا عاديا لمجلس شورى الجماعة، وانتخب المجلس حمزة منصور رئيسا لمجلس شورى الجماعة خلفا لزكي بني ارشيد".

وأضاف أن "بني ارشيد قدم استقالة قبل عدة أشهر، بعد أن مضى نصف المدة من عمر المجلس، وسيتولى حمزة منصور مهمته للمدة المتبقية وهي سنتان".

وفيما أوضح الخوالدة أن انتخاب منصور تم بالاقتراع، لم يذكر تفاصيل العملية الانتخابية، وعدد الأصوات التي حصل عليها الرجل.

جدير بالذكر أن مجلس شورى الإخوان هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، ويتكون من 91 عضوا بمن فيهم الرئيس.