شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجرافيك مثير للجدل من محمد علي الحوثي إلى المبعوث.. شاهد والان مع التفاصيل

نشر القيادي في الميليشيات محمد علي الحوثي انفوجرافيك بمجموعة من التغريدات حول المبعوث البريطاني الأممي المتهم بالانحياز للحوثيين مارتن غريفيث. .

ويتضمن الانفوجرافيك مجموعة تغريدات قام الحوثي بتصميمها بطريقة ملفتة، ويقدم فيه ملاحظات ونصائح للمبعوث البريطاني.

وقال الحوثي "المبعوث الأممي إلى اليمن لم يتخذ تكتيكاً مغايراً لما كان يتخذه سلفه إسماعيل ولد الشيخ أحمد فيمايتعلق بطريقةعقد اللقاءات وبناءالثقة فنوع اللقاء يحمل نفس فكرة اللقاءالذي قدمه فريق مدخلات ولد الشيخ للقاء ١٤يونيو ٢٠١٥ وسيعيد الخطوات الفريق لمارتن بنفس المكان وبنفس المبرر لاختياره".

شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجرافيك مثير للجدل من محمد علي الحوثي إلى المبعوث.. شاهد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السعودية 365 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السعودية 365 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .