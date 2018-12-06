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تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الجمعة

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الجمعة والان مع التفاصيل

ينشر "اليمن العربي" أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الجمعة، الموافق 7 ديسمبر 2018م، وهي كالتالي:

رقم الرحلة 607

خط الرحلة :

القاهرة- سيئون

الإقلاع :02:00 بعد منتصف الليل

"توقيت القاهرة"

الوصول: 06:30 صباحا

                              

رقم الرحلة 606

خط الرحلة :

سيئون- القاهرة

الإقلاع :07:15 صباحا

الوصول: 10:00 صباحا

                              

رقم الرحلة 601

خط الرحلة :

القاهرة- عدن

الإقلاع :02:30 بعد منتصف الليل

"توقيت القاهرة"

الوصول: 07:00 صباحا

                              

رقم الرحلة 608

خط الرحلة :

عدن- القاهرة

الإقلاع :09:00 صباحا

الوصول: 11:30 ظهرا

                              

رقم الرحلة 609

خط الرحلة :

القاهرة- عدن

الإقلاع : 12:30 ظهرا

"توقيت القاهرة"

الوصول : 17:00 مساء

                              

رقم الرحلة 854

خط الرحلة :

عدن- مومباي

الإقلاع :08:30 صباحا

الوصول: 15:00 عصرا

                              

رقم الرحلة 603

خط الرحلة :

القاهرة- عدن

الإقلاع :11:00 ظهرا

"توقيت القاهرة"

الوصول: 15:15 عصرا

                              

رقم الرحلة 602

خط الرحلة :

عدن- القاهرة

الإقلاع :16:00 مساء

الوصول: 18:30 مساء

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الجمعة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السعودية 365 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السعودية 365 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

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