شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة صادمة لرجل أمن باشر حادثاً مرورياً في أبو عريش والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
فوجئ رجل أمن بمحافظة أبو عريش، عند مباشرته لحادث مروري مساء أمس الأربعاء، بابن شقیقته متوفى بالحادث، فیما أُصیب آخرون من أقربائه.
وقالت مصادر إن رجل الأمن تلقى بلاغاً بالحادث من غرفة العملیات، فتوجه على الفور بدوريته إلى الموقع في أحد شوارع المحافظة، وعند اقتراب رجل الأمن من الموقع تسرب الخوف إلى قلبه لاشتباھه بأن السیارة تعود لأبناء شقیقته.
وعند نزوله من دوريته فوجئ بابن شقیقته مضرجاً بدمائه ومتوفى – رحمه الله – فیما أُصیب آخرون من أقربائه؛ نتیجة تصادم بین ھايلكس وحافلة.
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